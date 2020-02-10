سفير روسيا بدمشق: هجمات إسرائيل على سوريا استفزازية وبالغة الخطورة

أعلن ​السفير الروسي​ في ​سوريا​، ألكسندر يفيموف، أن الهجمات ال​إسرائيل​ية على سوريا تحمل طابعا استفزازيا وخطيرا للغاية، ف​الصواريخ​ لا تسقط في المناطق المتاخمة لإسرائيل فحسب، بل تصل أيضا إلى مناطق العمق السوري، وشرق البلاد، وحتى في المناطق السكنية في دمشق".

وفي ​مقابلة​ مع وكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أشار يفيموف إلى أنه "وقع حادث صارخ خلال الهجوم الإسرائيلي في ليلة 6 شباط، عندما كادت أن تتعرض ​طائرة​ تقل نحو 172 راكبا، لنيران ​الدفاع الجوي السوري​ أثناء الرد. من حسن الحظ أنهم تمكنوا في الوقت المناسب، من إعادة توجيهها إلى ​قاعدة حميميم​".

وأكد السفير الروسي أنه، "بالإضافة إلى الانتهاك الواضح لسيادة سوريا، وتشكيل تهديد حقيقي لحياة الأبرياء، فإن كل ذلك يؤدي إلى زيادة احتمال نشوب صراع حول سوريا، ويتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية".