الإعلام التركي: اجتماع بين أردوغان ووزير الدفاع بعد مقتل 5 جنود بسوريا

أفادت وسائل إعلام تركية عن اجتماع بين الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، و​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ بعد مقتل 5 جنود أتراك وجرح 5 آخرين في حاجز لهم بأشتناز السورية. وكانت قد أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال ​سوريا​، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

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