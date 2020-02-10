الكرملين: موسكو قلقة من تصعيد التوتر في إدلب

أفاد ​الكرملين​ الروسي بأن ​روسيا​ قلقة من تصعيد التوتر في إدلب، مؤكداً أنه "ليس من المخطط إجراء لقاء بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، لكن يمكن أن يتم ذلك عند الضرورة". إضغط للمزيد

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