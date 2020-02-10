العاصفة كيارا توقع جرحى في أوروبا









اسماء السيد - لندن: أُلغيت مئات الرحلات الجوية وأُوقفت حركة القطارات وقُطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل بسبب العاصفة كيارا التي تواصل الاثنين مسارها المدمّر في غرب أوروبا وقد تسببت بجرح عدة أشخاص في ألمانيا.

وأصيبت امرأتان بجروح بالغة بسبب سقوط شجرة في ساربروكن (جنوب غرب ألمانيا) وإحداهما بين الحياة والموت، وفق ما أعلنت الشرطة ليل الأحد الإثنين. وأُصيب فتي يبلغ 16 عاماً بجروح في الرأس بسبب سقوط غصن شجرة عليه في بادربورن في غرب البلاد.

ولا تزال رحلات القطارات على الخطوط الأساسية معلّقة في جميع أنحاء ألمانيا منذ مساء الأحد. وستبقى كذلك حتى الساعة 09,00 ت غ على الأقل، وفق شركة سكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" التي تتوقع حصول اضطرابات طوال الاثنين في حين تنتقل العاصفة، المعروفة في ألمانيا باسم "سابين"، إلى جنوب البلاد.

في فرانكفورت، تسببت رافعة في ورشة بناء بسقوط سقف كاتدرائية، وفق ما أفادت الشرطة من دون التمكن من تحديد حجم الأضرار.

أما في الجمهورية التشيكية حيث بلغت سرعة الرياح 180 كلم في الساعة، فأُصيب رجل بسقوط شجرة على سيارته في جنوب البلاد.

واحتلت "عاصفة القرن" الصفحات الأولى في الصحف البريطانية. وصرّحت ايلين روبرتس من مكتب الأرصاد الجوية البريطانية "ميت اوفيس" إنها "على الأرجح أكبر عاصفة في القرن في المساحة التي تطالها"، إلى جانب عاصفة كانون الأول/ديسمبر 2013.

رياح ثلجية

لا يزال هناك 180 انذاراً بحصول فيضانات الاثنين في جميع أنحاء بريطانيا التي تتحضّر في بعض المناطق إلى رياح ثلجية وتساقط ثلوج، إلا أن القسم الأكبر من العاصفة قد مرّ.

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وقال أليكس بوركيل من مكتب الأرصاد الجوية إن "العاصفة كيارا تبتعد لكن هذا لا يعني أننا ندخل في فترة سيصبح فيها الطقس أكثر هدوءاً".

وأضاف "يمكن أن (يتكدس) 20 سنتيمتراً من الثلج الاثنين والثلاثاء مع رياح قوية، ولا يمكن استبعاد خطر رياح ثلجية".

وفي الليلة السابقة، تساقط في بعض أجزاء المملكة المتحدة ما يعادل شهر ونصف الشهر من الأمطار، خلال 24 ساعة وأُلغيت مئات الرحلات الجوية.

في فرنسا، حرمت العاصفة قرابة 130 ألف منزل في شمال البلاد من التيار الكهربائي، وفق ما أعلنت شركة "إينيديس" للكهرباء صباح الاثنين. وفي المنطقة الباريسية، تسبب سقوط أشجار على سكك الحديد باضطرابات في حركة القطارات.

وأُلغيت مئات الرحلات في أوروبا. في هولندا، أُلغيت حوالى 220 رحلة صباح الاثنين من وإلى مطار أمستردام-سخيبول، ثالث مطار في أوروبا من حيث الازدحام. وتسببت العاصفة بزحمة سير امتدّت على أكثر من 600 كلم في طرقات البلاد في ساعات الذروة صباح الاثنين.

في لوكسمبورغ، أُلغيت الدروس لتلاميذ الصفوف الابتدائية والثانوية الاثنين بسبب الأمطار.

في النروج، يُتوقع أن تتسبب العاصفة التي سميت "إيلسا" في البلاد، بفيضانات كبيرة في مطلع الأسبوع في جنوب غرب البلاد. على الساحل، يمكن أن يرتفع مستوى المياه إلى متر واحد فوق المستوى الاعتيادي مع تسجيل أرقام قياسية في بعض الأماكن، وفق ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية.