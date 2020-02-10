شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نبيل بولس.. وعبد العال: مشهود له بالأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب فى القضية رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكى وذلك لامتناع النائب عن تنفيذ قرار ازالة الأعمال المخالفة

وجاء رفض البرلمان بسبب وجود شبهة كيدية، حيث أشار النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ومقرر تقرير اللجنة حول الموضوع، أن النائب قدم إلى اللجنة مستندات تفيد عدم ملكيته للعقار وأن العقار يعود بناءه الى الثمانيات.

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وقال النائب نبيل بولس: "أشعر بالأسف للوقوف فى هذا الموقف هذه اول مره تحدث لى".

وأضاف: "مهندس وضع اسمى فى المحضر بدون مبرر رغم أن العقار ليس ملكى وقدمت المستندات الدالة على ذلك".

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "انت نائب مشهود لك بالأمانة"، فيما رد النائب قائلا: "شهادتك وسام على صدرى".