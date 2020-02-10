شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توافق على تشكيل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء نص المادة بعدما وافقت اللجنة عليها كالتالى:

مادة 3

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يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئئس غير تنفيذى للجهاز وعضوية كل من: نائب رئيس الجهاز، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة البيئة، ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثل عن وزارة الرى والموارد المائية، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثل عن وزارة الإستثمار، ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ممثل عن وزارة السياحة، منثل عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمى، ممثل عن الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ممثل عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد، بالإضافة إلى ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية.

ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس فى مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.