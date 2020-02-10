شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على شمول تعريف الأموال بقانون "الكيانات الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل تعريف الأموال بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق.

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وشهد التعريف الذى وافق عليه مجلس النواب، تعديل مسمى التعريف ذاته ليكون "الأموال والأصول الأخرى" بدلاً من "الأموال" فقط كما هو مذكور فى القانون القائم.

وينص تعريف "الأموال أو الأصول الأخرى" بأنه جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.