مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوط شجرة معمرة داخل سوق أبوتشت في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، إثر سقوط شجرة بفعل شدة الرياح، بسوق أبوتشت، وهو ما تسبب في حدوث أضرار وخسائر لدى البائعين بالمنطقة
تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد مصرع "محمود عبد الشافي، 34 عامًا، بائع، وإصابة آخرين، جراء سقوط شجرة معمرة على عدد من البائعين داخل سوق أبو تشت بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة.
جرى نقل جثة المتوفي، والمصاب إلى مستشفى قنا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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