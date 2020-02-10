ليبيا: تفجير إرهابي يستهدف مدرسة غرب العاصمة "طرابلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس -أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، انفجار حقيبة بمحيط مدرسة الجيل الصاعد في منطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية غرب العاصمة الليبية "طرابلس"، والذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة وحالة من التوتر الأمني.

وأوضح المركز - حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الاثنين - أن هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية هو ما تقوم به التنظيمات الإرهابية مثل (داعش - أنصار الشريعة - شورى بنغازي - جبهة النصرة) ومن على شاكلتها.

جدير بالذكر أن مدينة الزاوية تسيطر عليها عدة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، من بينها ميليشيا /أبوعبيدة الزاوي/ الموالي لتنظيم القاعدة، ومليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار بالوقود ومن بينها "مليشيا النصر" التي يقودها /محمد كشلاف/ .