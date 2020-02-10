محافظ الغربية يتفقدون المشروع الخدمي للتغذية المدرسية في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المشروع الخدمي للتغذية المدرسية في طنطا، للوقوف على مراحل إنتاج الوجبات المدرسية.
وخلال الجولة تابع محافظ الغربية، مراحل إنتاج الوجبة المدرسية، مؤكدًا على أهمية اتباع كافة الاشتراطات الصحية التي تضمن إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب.
وأشار محافظ الإقليم إلى أهمية مراجعة صلاحية المواد الخام قبل دخولها مراحل التصنيع للتأكد من صلاحيتها.
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