محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
شيع المئات من أهالي قرية منشأة العقال البحري بمركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، جنازة الشهيد مجند قوات مسلحة، أشرف رفعت سليم رزق، والذي استشهد في حادث إرهابي في سيناء.
وتقدم الجنازة العسكرية، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
خرج الجثمان من كنيسة القرية ملفوفًا بعلم مصر، إلى مثواه الأخير وسط تنديد واسع من الأهالي بمرتكبي تلك الحوادث الإجرامية.
من جانبه قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن الشهيد ضحى بروحه فداءً لهذا الوطن الغالي، وموجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ أسيوط يشارك في جنازة "شهيد كمين زلزال 15" بمركز البداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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