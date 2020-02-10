مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 496 مواطنا خلال يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 496 مواطنا فلسطينيا، خلال شهر يناير المنصرم، بينهم 67 طفلا، و16 امرأة.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)- ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الإثنين- إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 245 مواطنا من مدينة القدس، و30 من رام الله والبيرة، و70 مواطناً من الخليل، و43 من جنين، ومن بيت لحم 32، و14 من نابلس، ومن طولكرم 10 مواطنين، و21 مواطنا من قلقيلية، ومن محافظة طوباس فقد اعتقلت 10 مواطنين، ومواطنا واحدا من محافظة سلفيت، و11 مواطناً من أريحا والأغوار، بالإضافة إلى 9 مواطنين من غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المؤسسات أن بذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير الماضي قرابة 5 آلاف، منهم 42 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 200، والمعتقلين الإداريين قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 96 أمرا إداريا، بينهم 32 أمرا جديدا و64 تجديدا لأوامر صدرت سابقاً.