هبوط حاد في أسعار الغاز المسال في آسيا بسبب كورونا

شهدت سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا هبوطا حادا في نهاية يناير الماضي، إذ تعرضت لضغوطات من زيادة المعروض بسبب مخاوف من تأثير تفشي فيروس "كورونا" على واردات الصين، وفقاً لروسيا اليوم.

وسلط موقع Expert.ru الضوء على التحديات التي تواجهها سوق الغاز الآسيوية بسبب الفيروس، ونقل عن وكالة "رويترز"، أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في العقود الفورية

للأسواق الآسيوية، انخفض بنهاية الشهر الماضي بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

واعتبر الموقع أن ما تشهده سوق الغاز الآسيوية "أمر لم يحدث بتاتا"، قائلا إن الفيروس أصاب أسعار الغاز المسال "في مقتل".

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وأشار إلى أن الطقس الحار هذا الشتاء بالإضافة لانتشار فيروس "كورونا" ساهما في انخفاض الطلب الغاز الطبيعي المسار في الدول الآسيوية.

وعلق كبير المحللين الاستراتيجيين للغاز العالمي في شركة IHS Markit، مايكل ستوبارد، على الوضع القائم قائلا، إن "أي تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين نتيجة انتشار كورونا، سينعكس مباشرة على استهلاك الغاز وعلى واردات الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "انتشار فيروس كورونا سيضر بالسوق العالمية، التي تبحث بالفعل عن مؤشرات لدعم الطلب على موارد الطاقة".