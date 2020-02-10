تركيا تؤكد مقتل 5 من جنودها بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم، وفقاً لروسيا اليوم.

وأفاد مسؤولون أتراك لوكالة "رويترز" بأن الجيش رد على الهجوم الذي استهدف الموقع الذي أرسلت إليه تعزيزات تركيا مؤخرا ردا على

تقدم القوات السورية.

من جهته، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين التون، أن قوات بلاده "دمرت مواقع النظام السوري التي كانت مصدر الهجوم على قواتنا في إدلب".

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وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع التركي قال في وقت سابق من

اليوم، إن الجيش يحضّر لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا، لكنه أضاف أن لا تأكيد بعد حول اتخاذ قرار نهائي لشن العملية.

وتأتي هذه التطورات وسط التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري في ريف إدلب وسيطرته مؤخرا على مدينة سراقب الاستراتيجية وإخراج المسلحين منها، فضلا عن استعادته مساحات جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع، وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال في الشمال السوري.