اليونان ترصد تحليق مقاتلتين تركيتين بدون إذن

أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الاثنين، أن طائراتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" حلقتا بدون إذن فوق جزيرتي ليبسوي وأركوي بجنوب شرق اليونان. بجنوب شرق اليونان.

وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني - في بيان نقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن الطائرتين دخلتا منطقة معلومات الطيران في أثينا في حوالي الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم بدون تقديم خطة طيران مسبقة واعترضت طائرات يونانية، الطائرتين التركيتين تمشيًا مع قواعد الاشتباك الدولية. أن الطائرتين دخلتا منطقة معلومات الطيران في أثينا في حوالي الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم بدون تقديم خطة طيران مسبقة واعترضت طائرات يونانية، الطائرتين التركيتين تمشيًا مع قواعد الاشتباك الدولية.

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