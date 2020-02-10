حذرت السفارة الأمريكية في العراق مواطنيها، اليوم الإثنين، من السفر إلى العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المتوقع أن تجري مظاهرات واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 من فبراير الجارى، وكذلك في النجف في 14 من نفس الشهر وفي محيط مطار بغداد الدولي.
وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه من
وشدد البيان على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، لافتا إلى أن القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وخدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية ببغداد تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.