السفارة الأمريكية ببغداد تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

حذرت السفارة الأمريكية في العراق مواطنيها، اليوم الإثنين، من السفر إلى العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه من

المتوقع أن تجري مظاهرات واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 من فبراير الجارى، وكذلك في النجف في 14 من نفس الشهر وفي محيط مطار بغداد الدولي.



وشدد البيان على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، لافتا إلى أن القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وخدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

