فيينا تؤكد التزامها بمكافحة أنشطة التسلح النووي ومنع انتشاره

أكد الكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، التزام بلاده بمكافحة أنشطة التسلح النووي ومنع انتشاره، والتعاون مع جميع دول العالم من أجل منع وصول السلاح النووي إلى أيدي العناصر الإرهابية، والتصدي بقوة لهذه المخاطر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
للطاقة الذرية الثالث حول الأمان النووي المستدام، إن أسلحة الدمار الشامل يجب تدميرها، وذلك نظرًا للمخاطر الكبيرة التي يسببها انتشارها للأمن العالمي، لافتًا إلى أن التكنولوجيا المتقدمة قادرة على احتواء تلك التهديدات.
قال شالينبرج في كلمته، اليوم الإثنين، أمام مؤتمر الوكالة الدولية
التعاون الدولي لتحقيق الأمان النووي، مشيرًا إلى أن العالم استوعب جيدًا الدرس من حادث "تشيرنوبل " عام 1986، وهو الحادث الذي دفع العالم إلى مضاعفة جهود تأمين المحطات النووية من خطر التسرب الإشعاعي.
شدد على الحاجة إلى زيادة جهود
وأوضح وزير الخارجية النمساوي - في كلمته - أن حادث "فوكوشيما" دفع لمضاعفة جهود الأمان النووي، والبقاء على صلة وثيقة وتعاون مستمر مع الخبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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