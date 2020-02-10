الأمم المتحدة: نزوح 700 ألف جراء التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، نزوح نحو 700 ألف شخص جراء التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
"الحرة" الأمريكية ـ إن حوالي 700 ألف شخص نزحوا منذ بداية ديسمبر الماضي جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا في شمال غرب سوريا.
قال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون ـ حسبما أفادت قناة
إدلب وحلب المحاذية دفع بـ689 ألف شخص للفرار نحو مناطق أكثر أمنًا.
وأضاف المتحدث الأممي إن التصعيد في محافظتي
ومع استمرار هجمات النظام السوري بدعم جوي من روسيا في مدينة إدلب تصاعدت حدة التوترات مع أنقرة، حيث بدأت القوات التركية مع الفصائل السورية الموالية لها عملية عسكرية ضد قوات النظام في مناطق النيرب وسراقب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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