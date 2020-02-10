العراق.. مقتل متظاهر في احتجاجات ذي قار

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قتل متظاهر وجرح آخرون، في صدامات مع الأمن العراقي، بعد محاولة المحتجين إغلاق جامعة في محافظة ذي قار، جنوب البلاد.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، ان ”صداما وقع بين متظاهرين وقوات الأمن العراقي، بعد محاولة المتظاهرين إغلاق جامعة العين في محافظة ذي قار، وإخراج الطلبة والموظفين منها“.

وأضاف المصدر أن ”قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى مقتل متظاهر بطلق ناري في الرأس، وجَرح آخرين واختناقهم جراء قنابل الغاز المسيل للدموع“.

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وأغلق محتجون ، في وقت سابق اليوم الاثنين، عددا من الجسور والتقاطعات في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

كما نظم العشرات من طلبة المدارس المتوسطة والإعدادية في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، مسيرة في ساحة الاعتصام لتأكيد استمرار الإضراب عن الدوام لحين تحقيق المطالب الشعبية في عملية التغيير السياسي الشامل.

وأمس الأول، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، مقتل 543 شخصا على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة والنخبة الحاكمة في البلاد.