كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار الغزيرة تجلب الأخطار إلى أستراليا التي ضربتها حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى هطول الأمطار الذي استمر أربعة أيام عبر الساحل الشرقي لأستراليا إلى الشعور بالراحة بعد أشهر من حرائق الغابات المدمرة وسنوات الجفاف، بالإضافة إلى أضرار الأعاصير الواسعة النطاق.

ومثلت عملية التنقيب في نهاية الأسبوع أكبر هطول مستمر للأمطار في سيدني والمناطق المحيطة بها لمدة 30 عامًا، مما أدى إلى إخماد بعض حرائق الغابات وتجديد السدود المنكوبة في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

حصلت بعض المناطق الريفية على أمطار أكثر في الأيام الأخيرة مما كانت عليه في العام الماضي بأكمله - وهو تحول مذهل وسريع من حرائق الغابات التي أودت بحياة 33 شخصًا ودمرت أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي.

وقال بن شيلدز رئيس بلدية مدينة دوبو الداخلية لرويترز بالهاتف "إنه لأمر مدهش ما يمكن أن تفعله رائحة المطر لروح الناس".

ومثل العديد من البلدات الريفية الأخرى، تعرضت دوبو للعواصف الترابية وتعرضت لقيود على المياه بسبب الجفاف الذي استمر ثلاث سنوات.

وقال جيمس جاكسون وهو مزارع للأغنام والماشية في منطقة جويرا التي ضربها الجفاف على بعد 500 كيلومتر شمالي سيدني لرويترز، إن المنطقة بدأت تتحول إلى اللون الأخضر مرة أخرى.

وغمرت الفيضانات علامات التحذير من حريق بوش تقريبًا بسبب الفيضانات في العديد من المناطق حيث أدى سقوط الأمطار في نهاية الأسبوع إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وتسبب في فوضى في السفر في سيدني وأغلق عشرات المدارس في بداية الأسبوع.

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وسقط ما يقرب من 400 ملليمتر (15.8 بوصة) من الأمطار في منطقة سيدني والمناطق المحيطة بها. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصرحت هيئة المياه في الولاية، إن سد واراجامبا، الذي يوفر حوالي أربعة أخماس مياه سيدني، قفز من حوالي 40٪ إلى أكثر من 60٪ ممتلئًا خلال ما يزيد قليلًا عن أسبوع، مما أدى إلى توفير إمدادات المياه للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.

وتم إعادة تشكيل مقر دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز للاستجابة للفيضانات والأضرار الناجمة عن العواصف بسبب التحول السريع في تهديد الطقس.

وتتعرض أجزاء من شمال وداخل ولاية نيو ساوث ويلز، إلى جانب ولاية كوينزلاند الجنوبية، للجفاف منذ عام 2016، مما أدى إلى انخفاض شديد في مستويات الأنهار والسدود مع خلق الظروف الجافة التي تسببت في حرائق الغابات المميتة لهذا الموسم.

وعلى النقيض من ذلك، تم الآن التحذير من إخلاء الفيضانات في أجزاء من منطقة كونجولا، حسبما ذكرت السلطات، حيث دمرت الحرائق المميتة عشرات المنازل عشية رأس السنة الجديدة. ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية في نيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا المجاورة في الأيام المقبلة.

وتسبب المطر في وضع بعض الرطوبة التي تمس الحاجة إليها في الأراضي الجافة بعد أشهر من موسم زراعة القمح المهم الذي يعد عاملًا حاسمًا في ثروات أكبر محصول في أستراليا.