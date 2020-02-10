كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علي بابا": 2.86 مليار دولار كقروض للشركات المتضررة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة علي بابا القابضة، اليوم الإثنين، أن وحدة MYBank التابعة لـ Ant Financial التابعة لها ستقدم 20 مليار يوان (2.86 مليار دولار) كقروض لشركات في الصين في ضوء تفشي فيروس كورونا مع شروط تفضيلية لشركات مقاطعة هوبي الصينية.

وأعلنت مجموعة علي بابا، في بيان، نشر على حسابه الرسمي في موقع ويبو، أنه سيتم توفير 10 مليارات يوان للشركات في هوبى، المقاطعة الصينية الوسطى التي تشكل مركز تفشي المرض.

وقالت المجموعة: "سيتم تقديم قروض لمدة عام على أساس معدل فائدة صفري للأشهر الثلاثة الأولى وخصم 20 ٪ على أسعار الأشهر التسعة المتبقية".

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وأضافت، أنه يمكن للشركات في جميع أنحاء الصين الحصول على 10 مليارات يوان أخرى من القروض لمدة عام، والتي سيتم خصم أسعار الفائدة عليها بنسبة 20 ٪.

ومن بين الخطوات الأخرى التي أعلنت عنها إلغاء رسوم منصة التداول للتجار في سوق Tmall للنصف الأول من عام 2020 وإنشاء صندوقين قيمته مليار يوان لدعم المطاعم واللوجستيات وشركات سلسلة التوريد.

كان العمال عائدين إلى المكاتب والمصانع في جميع أنحاء الصين، اليوم الاثنين، حيث خففت الحكومة بعض القيود على العمل خلال وباء فيروس التاج الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص، معظمهم في البر الرئيسي.

حث المنظمون الصينيون البنوك على خفض أسعار الفائدة وتقديم القروض للشركات المستهدفة التي تأثرت بالفاشية.