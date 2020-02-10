كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: الناتو يقل شعبيته بشكل حاد في فرنسا والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدهورت الصورة العامة لحلف شمال الاطلسي في الولايات المتحدة وفرنسا بشكل حاد العام الماضي وفقا لدراسة أجرتها مركز بيو للابحاث، بعد أن شكك الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قيمة التحالف الغربي.

وأوضحت الدراسة التي نشرت، اليوم الإثنين، أن الآراء الإيجابية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، التي تعتمد على التزام حلفائها بالدفاع الجماعي، انخفضت إلى 52٪ في الولايات المتحدة العام الماضي، من 64٪ في عام 2018.

وفي فرنسا، صرح الرئيس الفرنسي، ماكرون في العام الماضي، أن التحالف كان يعاني من "موت دماغي" بسبب الفشل الملحوظ في المساعدة في حل النزاعات العالمية، انخفض الدعم إلى 49٪، من 60٪ في عام 2017، و71٪ في عام 2009. لم يكن الرقم لعام 2018 متاح.

ولطالما خشي دبلوماسيو الناتو من أن يؤدي تصوير ترامب للناتو كتحالف في الأزمة إلى تآكل الدعم الشعبي الأمريكي.

وتأسس الناتو في عام 1949، لاحتواء تهديد عسكري من الاتحاد السوفيتي، ويعتمد على التفوق العسكري الأمريكي في مواجهة مجموعة من التهديدات على حدود أوروبا، بما في ذلك روسيا المسلحة نوويًا والهجمات المسلحة.

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وفي حين أذهلت تصريحات ماكرون قادة حلف شمال الأطلسي الآخرين عشية قمة ديسمبر في بريطانيا، فإن ترامب قد استبدل الحلفاء منذ توليه منصبه في عام 2017، بسبب قلة الإنفاق على الدفاع.، وهدد ترامب بسحب أمريكا من الحلف في عام 2018.

ولاحظت دراسة بيو أن العديد من الدول "توترت بشأن التحالف"، بما في ذلك ألمانيا، حيث انخفض الدعم لحلف الناتو إلى 57٪ في عام 2019، من 63٪ في عام 2018.

ودافع ماكرون عن تصريحاته ووصفها بأنها دعوة للاستيقاظ مفيدة للحلفاء، الذين قال إنها تركز أكثر من اللازم على الإنفاق الدفاعي وغيرها من القضايا الداخلية، بدلًا من العلاقات مع روسيا، وتركيا بعلاقتهما بسوريا والشرق الأوسط.

وفي بريطانيا، حيث يأخذ حلف الناتو أهمية رمزية أكبر بعد قرار البلاد بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وتحسنت الآراء المؤيدة للناتو إلى 65٪ من البريطانيين العام الماضي من 62٪ في عام 2017.

وقالت الدراسة، إن 53٪ من الأفراد في 16 عضوًا في الناتو لديهم رأي إيجابي في الناتو، مع أقل من الثلث يعبر عن رأي سلبي. يُنظر إلى التحالف بشكل إيجابي في بولندا، بينما هو أقل شعبية في تركيا.