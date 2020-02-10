كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يزور مالطا في مايو للدفاع عن حقوق المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس، سيقوم بأول رحلة يقوم بها حبر خلال 10 سنوات إلى جزيرة مالطة الصغيرة المطلة على البحر المتوسط ​​في شهر مايو، حيث من المتوقع أن يدافع عن حقوق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقال الفاتيكان، اليوم الاثنين، إن البابا فرنسيس سيزور البلاد التي تقع بين صقلية وشمال إفريقيا يوم 31 مايو، كما أوردت وكالة "رويترز".

كانت مالطا في قلب العديد من النزاعات مع إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى التي ينبغي على المرء أن يأخذ المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط ​​بواسطة سفن من المنظمات غير الحكومية.

مثل إيطاليا، فقد أغلقت في بعض الأحيان موانئها أمام السفن الإنسانية التي أنقذت المهاجرين، قائلة، إنه ينبغي تقاسمها بين دول الاتحاد الأوروبي.

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البابا، الذي جعل من الدفاع عن المهاجرين جزءًا كبيرًا من بابيته، وغالبًا ما وصف البحر المتوسط ​​بأنه مقبرة، وانتقد إغلاق الموانئ.

من الناحية السياسية، لا تزال الجزيرة تعاني من مقتل الصحفية المحققة دافني كاروانا جاليزيا في انفجار سيارة مفخخة في عام 2017. وقد يشيد البابا فرنسيس بها، وفقًا لمصدر الفاتيكان.

تعد مالطا مهمة في تاريخ المسيحية لأن السفينة التي كانت تحمل القديس بولس إلى روما قد غرقت هناك في حوالي عام 60 م أثناء نقله إلى روما.

تعتبر رحلة البابا فرنسيس إلى مالطا بمثابة تكريم لرئيس الأساقفة تشارلز سككلونا، وهو أكثر محققين في مجال الاعتداء الجنسي في الفاتيكان.