كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. مبيعات الهواتف الذكية قد تنخفض إلى النصف بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد تتراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين بنسبة تصل إلى 50٪ في الربع الأول من العام، حيث أغلقت العديد من متاجر البيع بالتجزئة لفترة طويلة ولم يستأنف الإنتاج بالكامل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، وفقًا لتقارير الأبحاث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وجاء تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص وصناعة الصناعة التحويلية في الصين، في الوقت الذي كان يأمل فيه كبار بائعي الهواتف الذكية مثل "هواوي" في أن تساعد خطط طرح الجيل الخامس من الصين هذا العام أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم على الانتعاش بعد سنوات من انخفاض المبيعات.

وقالت شركة الأبحاث "Canalys" في مذكرة الأسبوع الماضي، إنه سيتم إلغاء أو تأخير إطلاق المنتجات المخططة للبائعين، بالنظر إلى أن المناسبات العامة الكبيرة غير مسموح بها في الصين.

وأضافت، أن البائعون سيستغرقون بعض الوقت لتغيير خرائط طرق إطلاق المنتجات في الصين، والتي من المحتمل أن تخفف شحنات الجيل الخامس."

وتوقعت "Canalys"، أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية في الصين إلى النصف في الربع الأول من العام الماضي، في حين تتوقع "IDC"، وهي شركة أبحاث أخرى تتبع قطاع التكنولوجيا، انخفاضًا بنسبة 30٪.

كما قالت شركة "ابل" الأسبوع الماضي، إنها تمدد إغلاق متاجر البيع بالتجزئة في الصين ولم تحدد بعد مواعيد افتتاحها.

وحصلت شركة فوكسكون على موافقة الحكومة اليوم الاثنين لاستئناف الإنتاج في مصنع في مدينة تشنغتشو، ولكن المصنع الرئيسي في شنتشن لم يفتح.

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وقالت هواوي، أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، إن قدرتها التصنيعية "تعمل بشكل طبيعي" دون مزيد من التحديد، ولكن مثل العديد من أقرانه المحليين الآخرين، تعتمد هواوي اعتمادًا كبيرًا على الشركات المصنعة الخارجية.

وأوضح محللون، إنه إذا لم تستطع المصانع استئناف الإنتاج بكامل طاقته في الوقت المحدد، فقد يؤخر ذلك قدرة العلامات التجارية على طرح أحدث منتجاتها في السوق.

ومن المتوقع أن تعلن كل من "شاومي" و"هواوي" و"اوبو"، وهي ثلاثة من أفضل العلامات التجارية التي تعمل بنظام اندرويد في الصين، عن الأجهزة الرائدة في النصف الأول من العام.

وصرحت شركة أوبو لرويترز، إنه في حين أن تأثير الفيروس سيؤثر على العمليات في بعض المصانع المحلية، إلا أنه "يمكن ضمان قدرة التصنيع بفعالية" بفضل مصانعها في الخارج.

كما لم تستجب شاومي لطلبات التعليق.

وقالت شركة تريندفورس للأبحاث اليوم الاثنين، إن إنتاج الهواتف الذكية سينخفض ​​على مستوى العالم بنسبة 12٪ في ربع مارس إلى أدنى مستوى في خمس سنوات بقيمة 275 مليون وحدة.

فقد خفض إنتاج "ايفون" بنسبة 10٪ إلى 41 مليون وحدة، في حين تم خفض توقعات إنتاج هواوي بنسبة 15٪ إلى 42.5 مليون هاتف.