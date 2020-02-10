كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة سوني تنسحب من مؤتمر برشلونة بسبب مخاوف من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة سوني كورب، اليوم الاثنين، الانسحاب من مؤتمر الاتصالات الدولي لهذا الشهر في برشلونة بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، حيث أصبحت خامس شركة تتخذ هذا القرار.

وقالت "سوني"، في بيان، إن حدث إطلاقها للمؤتمر سيعقد عبر الفيديو: "نظرًا لأننا نولي أهمية قصوى لسلامة ورفاهية عملائنا وشركائنا ووسائل الإعلام والموظفين، فقد اتخذنا قرارًا صعبًا بالانسحاب من العرض والمشاركة في MWC 2020 في برشلونة، إسبانيا".

الحدث، المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة - الذي يستقطب أكثر من 100 ألف زائر، من المقرر عقده يومي 24 و 27 فبراير.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت أمازون دوت كوم، وشركة إل جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية، وصانع المعدات السويدي إريكسون، وصانع الرقاقات الأمريكية نفيديا، بالفعل إنهم لن يحضروا المؤتمر.

Advertisements

وحسب "رويترز"، لم يكن لدى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، منظم المؤتمر، تعليق فوري.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، إنه لن يُسمح لأحد من مقاطعة هوبي الصينية - حيث بدأ تفشي فيروس كورونا - بحضور المؤتمر، في حين يجب على زوار الصين إثبات أنهم كانوا خارج البلاد لمدة أسبوعين على الأقل قبل الحدث.

تضيف هذه التدابير إلى الإجراءات السابقة التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس في الأماكن الرئيسية الثلاثة للمؤتمر، بما في ذلك تغيير الميكروفونات بين المتحدثين وتقديم المشورة لجميع الحاضرين لتبني "سياسة عدم المصافحة".

ارتفع عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى أكثر من 900 شخص، مع إصابة أكثر من 40 ألف شخص. تصارع أكثر من عشرين دولة الفيروس الذي أصاب أكثر من 330 شخص خارج الصين.

يوجد في أسبانيا حالتان فقط مؤكدتان على الجزر الواقعة قبالة البر الرئيسي.