كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: سنمنع تسريح العمال وسط تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الإثنين،

صرح التلفزيون الحكومي الصيني،بأن الرئيس شي جين بينج قال إن الحكومة ستمنع تسريح العمال على نطاق واسع وسط تفشي فيروس كورونا الذي عطل الاقتصاد الثاني في العالم بشدة.

وقال شي أيضًا إن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، والاجتماعية لهذا العام وأكد مجددًا على أن الصين ستفوز في المعركة ضد تفشي المرض الذي قتل أكثر من 900، وأصاب عشرات الآلاف منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط ديسمبر.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، أن الصين ستسرع في توفير الادوية التي تظهر تأثيرات سريرية ضد فيروس كورونا. نقلاص عن وكالة رويترز.

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وتراجع الناس في أنحاء الصين عن العمل بعد عطلة طويلة في العام القمري الجديد حيث خففت الحكومة القيود المفروضة على مواجهة فيروس كورونا، ولكن منظمة الصحة العالمية قالت إن عدد الحالات خارج الصين قد يكون مجرد "غيض من" جبل الجليد ".

وارتفع عدد القتلى من الوباء إلى 908، يوم الأحد، حيث تم تسجيل 97 حالة وفاة أخرى - وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ اكتشاف الفاشية في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

وبقيت السفينة الماسية "دايموند برينسيس" على متنها 3700 مسافرًا وطاقمها في الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني، مع اكتشاف 60 حالة أخرى، مما رفع عدد الحالات المؤكدة من السفينة المملوكة لشركة "كرنفال كروب" إلى 130 حالة.