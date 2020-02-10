كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مواقع فلسطينية، أن محكمة الصلح في مدينة حيفا، قضت بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على رئيس "الحركة الإسلامية" في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح.

وقالت المواقع الفلسطينية، إنه بموجب قرار المحكمة، سيجري تخفيض 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ داخل السجن في الفترة التي سبقت صدور الحكم، ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن.

وقال الشيخ صلاح، عقب صدور حكم المحكمة، إن "كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك من كتب للقاضي ما قاله".

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ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين إثر مزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات متعددة، بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له سنة 2017.

كما تتهم السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17 نوفمبر 2015 بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب" الإسرائيلي.