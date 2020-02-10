كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا.. أزمة لبعض المصانع بسبب تأخير توريد المواد الخام الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العمل في كمبوديا، اليوم الاثنين، أن أربعة مصانع نسيج على الأقل في البلاد قد تقوم بتعليق عملياتها بسبب التأخير في توريد المواد الخام من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هنغ سور، إن هناك تأخيرات في تسليم الملابس والغزل والأزرار ونعال الأحذية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "سور" لـ"رويترز": "إذا بحلول الأسبوع الثاني من مارس، لا تزال المصانع لا تعرف متى ستتمكن من الحصول على المواد من الصين، فقد تتوقف لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأشار "سور"، إلى أن أربعة مصانع، توظف نحو 3 آلاف عامل في المجموع، أعربت عن قلقها للحكومة.

رفض "سور" تقديم أسماء المصانع أو العلامات التجارية التي قدمتها.

Advertisements

تعد صناعة الملابس أكبر مشغل في كمبوديا، حيث تدر 7 مليارات دولار للاقتصاد كل عام.

سيقرر الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء ما إذا كان سيتم تعليق تفضيلات كمبوديا التجارية الخاصة بشأن حقوق الإنسان أم لا.

تستفيد كمبوديا من برنامج التجارة "كل شيء إلا الأسلحة" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يسمح لأقل البلدان نموًا في العالم بتصدير معظم السلع إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية.

كتبت العلامات التجارية العالمية للملابس والأحذية، بما في ذلك أديداس و PUMA وليفي شتراوس، إلى زعيم كمبوديا، هون سين، منذ فترة طويلة، قائلة، إن سجل البلاد في مجال العمل وحقوق الإنسان يهدد بخفض العقوبات على صناعة الملابس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الحالة الوحيدة المؤكدة لفيروس كورونا، وهو مواطن صيني في مدينة سيهانوكفيل الساحلية، تعافت وغادرت المستشفى، اليوم الاثنين.