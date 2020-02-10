كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تسرع توفير الأدوية الفعالة ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الاثنين، نقلًا عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، أن الصين ستسرع في توفير الادوية التي تظهر تأثيرات سريرية ضد فيروس كورونا.

ويستمر فيروس كورونا في إزهاق الأرواح، ولكن التأثير على الطلب العالمي والشركات بدأ في الظهور.

وشهدت الأيام الأخيرة تدفقًا متواصلًا لعناوين الصحف الرهيبة، حيث شعرت سلاسل الإمداد من نيوزيلندا إلى الولايات المتحدة بتأثير الصين المشلولة.

قد يضطر المستثمرون الذين ينتظرون الحصول على قراءة للخسارة الاقتصادية إلى التحلي بالصبر أكثر قليلًا. من المتوقع أن تظهر المؤشرات النقدية في الصين المقرر إجراؤها خلال الأيام القادمة بعض آثار جهود البنك المركزي لدعم الشركات التي تعاني، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من المتوقع، بنسبة 5.4 ٪. نقلًا عن وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة من البنوك المركزية في أيام قادمة حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس المميت مستوى 600 بينما لا يزال المحللون يحسبون التكاليف التي يتحملها الاقتصاد العالمي.

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وفي حين حذرت البنوك المركزية العالمية الكبرى بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك الاحتياطي الأسترالي من ضربة كبيرة من الفيروس إلى الناتج الاقتصادي في الأيام الأخيرة، فإنها لم تصل إلى حد تخفيف السياسة النقدية بشكل مباشر.

ولكن ليس كذلك نظرائهم في الأسواق الناشئة. خفضت كل من الفلبين وتايلاند أسعار الفائدة بشكل غير متوقع هذا الأسبوع بينما قالت سنغافورة، التي تسيطر على السياسة عن طريق عملتها، أن الدولار المحلي لديها مجال أكبر للضعف.

ولدى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة المزيد من الأسباب للخوف من تأثير الفيروس المخيف. وتمثل الصين الآن ثلث النمو العالمي مقارنة بنسبة 10٪ فقط خلال وباء السارس، والاقتصادات التي تتمتع بعلاقات قوية مع بكين تشعر بالخوف.

ومع وجود قنوات متعددة للتعرض، بما في ذلك التجارة والسياحة والخدمات، ستحصل البنوك المركزية من السويد إلى إندونيسيا على الكثير من التفكير عندما يجتمع صناع السياسة في الأسابيع المقبلة.

وسيخفض البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 25 نقطة أساس ليسجل انخفاضًا بنسبة 1.0٪