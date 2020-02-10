كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الإصلاح يمثل الغطاء السياسي للقاعدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، بأن محافظة مأرب اليمنية تعتبر البيئة الآمنة واللوجستية لتنظيم القاعدة

وكتب عضو المجلس الانتقالي الجنوبي رمزي الشعيبي، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "‏يحتل ملف الإرهاب أولوية الاهتمامات الدولية وتتجه أنظار العالم إلى اليمن".

Advertisements

وأكد الشعيبي، أن حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة، مضيفًا " ويمثل حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، الغطاء السياسي والإعلامي للتنظيم.