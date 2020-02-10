الناطق الرسمي باسم الحكومة يستقبل منتخب “الفوتصال” بعد تتويجه بكأس إفريقيا

يستقبل لحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بداية من الرابعة بمقر الوزارة.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن الاستقبال سيخصص لتثمين مجهودات مكونات المنتخب، بعد نجاحها في الحفاظ على تربعها على عرش “الفوتصال” بالقارة السمراء من خلال إضافة كأس النسخة الحالية للقب الدورة الماضية، والتي احتضنتها جنوب إفريقيا سنة 2016.

ومعلوم أن منتخب 2016 حظي باستقبال من الوزير السابق لحسن السكوري بعد الفوز على المنتخب المصري والتتويج باللقب القاري، وهو الإنجاز الذي أعاده “أسود الفوتصال” مؤكدين قوة المنتخب ومكانته على الصعيد القاري.