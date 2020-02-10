شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، تجمهر عدد كبير من الأشخاص، بعضهم يساند باطمة في أولى جلسات قضيتها في ملف “حمزة مون بيبي”، وآخرون ينددون باتهامها في ذات القضية، لكن الملفت للأنظار هو حضور أفراد من عائلتها الكبيرة.
وحضرت عمة باطمة إلى المحكمة، لمساندة ابنة شقيقها، المتهمة بالوقوف وراء حساب “حمزة مون بيبي”، رفقة متهمين آخرين، منهم شقيقتها ابتسام باطمة.
وفي المقابل، حضر عدد من الأشخاص، الذين كان هدفهم الاحتجاج ضد باطمة من أمام المحكمة، كونها فنانة شهيرة، ومتهمة في قضية حساب شوه سمعة مدينة مراكش وعدد من الضحايا، حسب تصريحاتهم.
ويروج في الكواليس أن الحاضرين أمام المحكمة مدفوع لهم مقابل مادي بسيط، سواء أنصار باطمة، أو أنصار الواقفين وراء الاحتجاج ضدها، غير أن هذا المعطى لم يؤكده أي شخص من الحاضرين، ونفوه خلال استفسارهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بطمة أمام المحكمة من جديد في قضية “حمزة مون بيبي”..محتجون: أساءت لنفسها – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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