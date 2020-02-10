“العثماني” يتصل هاتفيا بـ”وهبي” مهنئا إياه بانتخابه أمينا عاما لـ”البام”

اتصل سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعبد اللطيف وهبي، الذي انتخب أمس الأحد، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.

وعلم الموقع، أن العثماني حرص على الاتصال بوهبي، بالرغم من وجوده في أديسا بابا، لتمثيل المغرب في القمة الإفريقية.

وفي اتصال لـ”اليوم 24″ بعبد اللطيف وهبي، رفض هذا الأخير الحديث في موضوع الاتصال الهاتفي، واكتفى بالقول، “المغرب له تقاليده وأعرافه”، في إشارة يفهم منها أن الطرف المتصل والمهنئ، هو من عليه أن يخبر بذلك ويتحدث عنه.

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وينتظر المتتبعون للشأن السياسي والمحللون، ما ستؤول إليه العلاقة بين الحزبين، عقب انتخاب وهبي أمينا عاما للبام، في الوقت الذي كثر الحديث عن توجه لطي صفحة الماضي، خصوصا بعد تصريحات لسليمان العراني، نائب سعد الدين العثماني، تحدث فيها عن إمكانية التحالف مستقبلا مع البام، مؤكدا أن، “مغادرة إلياس العماري للحزب، يعتبر معطى جديدا”.

وقال العمراني في حوار سابق مع “أخبار اليوم”، “عموما البام اليوم، ليس هو البام سابقا”، مضيفا، “في السياسة لا توجد اختيارات حدِّية، فنحن نقدر المصلحة في كل سياق محدد، والمصلحة تتقلب حسب السياقات”.

وعن إمكانية التحالف مع البام في انتخابات 2021، قال العمراني، “مبدئيا، كل شيء ممكن، وأنا لا أقول إننا حتما سنتحالف مع البام، كما لا أقول حتما لن نتحالف مع البام”.