مراكش.. حريق في سيارة لتوزيع الأدوية ولا خسائر في الأرواح

اندلع حريق في سيارة تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في توزيع الأدوية، اليوم الاثنين، بمقاطعة النخيل في مراكش.
وحسب مصادر محلية، فإن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة، بعدما أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل، دون أن يخلف خسائر في الأرواح.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي تمكنت من إخماد الحريق، الذي تجهل أسبابه إلى حدود الساعة.
يذكر أن تحقيقا فتح من طرف المصالح الأمنية لمعرفة أسباب الحريق.
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