"علي بابا" تقدم قروضا للشركات المتضررة من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مجموعة "علي بابا" القابضة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "ويبو"، اليوم الإثنين، إن وحدة "ماي بنك" التابعة لشركتها الشقيقة "أنت فايننشال"، ستقدم قروضًا ذات فائدة منخفضة تصل قيمتها إلى 20 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 2.86 مليار دولار أميركي، للشركات المتضررة في الصين عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب المنح التفضيلية التي ستقدم للشركات في إقليم خبي.

وفي بيان نشرته سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت المؤسسة إن 40 مليون يوان، أي ما يعادل 5.8 مليون دولار أميركي، ستذهب إلى منظمتين صينيتين حكوميتين أُسّستا خصيصًا للبحث عن لقاح يعالج الفيروس المستجد، ولتوفير كل تدابير الوقاية منه في ضواحي الصين عامةً، وفي محافظة ووهان ومحافظة هوبي خاصةً.

ويأتي تبرع الشركة بعد أن أعلنت، السبت الماضي، أنها ستنشئ صندوقاً بقيمة مليار يوان، أي ما يعادل 144 مليون دولار، لشراء مستلزمات طبية لتدعيم المستشفيات الواقعة في المحافظات التي تفئّى فيها الفيروس بنسبة عالية، كما تعمل الشركة أيضاً على توفير قدرة ذكاء اصطناعي حاسوبية مجانية لمنظمات البحث العلمي العامة لدعم أبحاثهم لإيجاد لقاح أو علاج للمرض.