شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا .. مقتل 30 شخصًا في هجوم شنه مسلحون والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 30 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. وأوضح المتحدث باسم سلطات الولاية أحمد عبد الرحمن بندي في بيان أن المسلّحين قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا في اعتداء وقع الليلة الماضية واستهدف قرية أونو.

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