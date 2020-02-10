النفط يهبط وخام برنت عند 53.63 دولار للبرميل

والنفط منخفض أكثر من 20% عن الذرى المسجلة في كانون الثاني بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأججت المخاوف من تخمة معروض.

وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بهبوط 15 سنتا.