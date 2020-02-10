مواطنون يستغيثون من زحام تسببه مجلس عزاء لمسؤول امني في الكرادة

وقال المواطنون، إن مجلس عزاء اقامه احد المسؤولين الامنيين في أحد الجوامع بمنطقة الكرادة تسبب بزحام شديد وانغلاق الطرق ما اسفر عن معاناة كبيرة للاهالي.

وأوضحوا أن قوات امنية منتشرة في ذلك الطريق بشكل لافت، مناشدين الجهات المخصتة بوضع حلول لفتح الطريق وتسهيل حركة سير المرور.

