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مواطنون يستغيثون من زحام تسببه مجلس عزاء لمسؤول امني في الكرادة

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شكا مواطنون من اهالي بغداد من زحام شديد تسببه مجلس عزاء اقامه مسؤول امني في احد الطرق الرئيسة بالكرادة وسط العاصمة.

وقال المواطنون، إن مجلس عزاء اقامه احد المسؤولين الامنيين في أحد الجوامع بمنطقة الكرادة تسبب بزحام شديد وانغلاق الطرق ما اسفر عن معاناة كبيرة للاهالي.

وأوضحوا أن قوات امنية منتشرة في ذلك الطريق بشكل لافت، مناشدين الجهات المخصتة بوضع حلول لفتح الطريق وتسهيل حركة سير المرور.

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