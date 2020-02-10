ألمانيا تنفي تقديمها طلباً لسحب قواتها من العراق

نفت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، تقديمها طلباً لسحب قواتها من العراق. وذكرت قناة "الجزيرة"، في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "وزارة الدفاع الألمانية تنفي تقديمها طلباً لسحب قواتها المشاركة ضمن التحالف الدولي في العراق". وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي قال في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "ثلاث دول وهي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً إلى القيادة المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق"، الأمر الذي نفته قيادة العمليات المشتركة.



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