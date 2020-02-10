مقتل 5 جنود أتراك في قصف على موقع للمراقبة بإدلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 جنود أتراك، الإثنين، في قصف استهدف موقع للمراقبة في إدلب السورية.

ويتزامن مقتل الجنود الخمسة مع بدء فصائل سورية مسلحة بغطاء مدفعي تركي، اليوم، عملية عسكرية واسعة ضد مواقع لقوات الحكومة السورية شرقي إدلب.

ويتركز القصف المكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على سراقب وقرى بريفها، وذلك بالتزامن مع تحركات للقوات التركية والفصائل انطلاقا من بلدة النيرب، وسط معلومات عن بدء الأتراك بعملية عسكرية برية برفقة الفصائل.

وتسببت تركيا في تعقيد الأزمة السورية بإرسالها تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب لوقف التقدم السريع الذي حققه الجيش السوري.

وأدى القتال في إدلب إلى زعزعة التعاون الهش بين تركيا، التي تساند معارضين كانوا يطمحون ذات يوم في الإطاحة بالرئيس السوري، وروسيا التي ساهم دعمها لبشار الأسد في استعادة سيطرته على أغلب أراضي البلاد.