إصابة شخصين في عملية طعن بمدينة مانشستر البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شخصان، الإثنين، في عملية طعن بالقرب من متجر في مدينة مانشستر البريطانية.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت تقارير صحفية بريطانية أن سوديش عمان، منفذ حادث الطعن في جنوبي لندن، كان ضمن أخطر 5 إرهابيين بالبلاد بحسب تصنيف لوكالة الاستخبارات.
وأوضحت صحيفة تليجراف الإنجليزية أنه سبق لـ"عمان" أن هدد زملاءه بـ"تفجيرهم"، وأفصح لسجناء خلال فترة توقيفه عن رغبته في قتل نائب برلماني.
وقالت "تليجراف" إن وكالة الاستخبارات البريطانية (إم آي 5) وشرطة مكافحة الإرهاب اعتبرتا "عمان" واحدًا من أخطر 5 إرهابيين في البلاد، خلال الأيام التي سبقت شروعه في حادث الطعن بمنطقة ستريتهام جنوبي لندن.
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