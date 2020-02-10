"مجلس الأمن والدفاع" بالسودان يجتمع على وقع اضطرابات أمنية

يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتماعا، الإثنين؛ بسبب اضطرابات أمنية على وقع أزمتي الخبز والوقود في البلاد.

كما يناقش الاجتماع مطالبة رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك الأمم المتحدة الحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد.

وقال مصدر لـ"العين الإخبارية" فضّل عدم ذكر اسمه: إن الأوضاع التي تعيشها البلاد بالغة التعقيد، وانعقاد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الدوري له أهمية قصوى.

وأضاف: "الاجتماع مهم جدا ويكسب أهميته من مناقشة بند يتعلق بالأوضاع الأمنية بالبلاد".

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ويشهد السودان منذ أسابيع عدة أزمات خاصة بالوقود وارتفاع الأسعار، كان آخرها أزمة رغيف الخبز، والتي تم إرجاعها إلى نقص في الدقيق المدعوم من الحكومة وتسربه إلى السوق السوداء.

وسعت جماعة الإخوان لاستغلال أزمة توفر الخبز والوقد ولقاء البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري في أوغندا لإثارة الرأي العام.

وتأتي التوترات الداخلية بعد نجاح السلطة الانتقالية الشهر الماضي في إفشال محاولة تمرد مسلح قاده مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات العامة.

كما وقعت عدة اشتباكات قبلية، ومن بينها أحداث مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما أدى لسقوط 48 قتيلا وإصابة 167 شخصا ونزوح 8111، بحسب جمعية الهلال الأحمر السوداني.

ومجلس الأمن والدفاع يترأسه البرهان ويشمل أعضاء المجلس السيادي الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.