محمد بن راشد يبحث مع رئيس "الأمن الروسي" سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، مع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الأمن الروسي الخارجي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في دبي، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وروسيا القائمة على المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل.

وتبادل الجانبان الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة.

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وتشهد العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا تعاونا مثمرا على جميع الأصعدة، امتد لأكثر من 47 عاما يتوج باستضافة موسكو "قمة أقدر" بنسختها الثالثة التي تنظمها دولة الإمارات.

عام 1971 شهد بداية انطلاق العلاقات بين البلدين، وفي عام 1986 تم افتتاح السفارة الروسية في أبوظبي بينما في عام 1987 افتتحت السفارة الإماراتية في موسكو وافتتاح القنصلية الروسية في دبي عام 2002.

وتتمثل أبرز اتفاقيات التعاون المثمر بين البلدين في اتفاقية التعاون القنصلي الخاصة بتسهيل تأشيرات الدخول واتفاقية التعاون في مجال التكنولوجيا والفضاء واتفاقية التعاون الأمني لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرة تعاون ثقافي بين البلدين.