مرشحو جائزة الشارقة للابتكار يستعرضون مشاريعهم في "أسبوع الابتكار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرض مرشحو جائزة الشارقة للابتكار ابتكاراتهم ومشاريعهم المؤهلة للفوز، خلال فعاليات أسبوع الابتكار في الشارقة.

وانطلق أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2020، وتتواصل فعاليات الأسبوع حتى 14 فبراير/شباط الجاري بمبنى هيئة الشارقة للكتاب.

وأطلقت حكومة الشارقة جائزة الشارقة للابتكار 2019-2020 في دورتها الأولى، كخطوة لإيجاد بيئة محفزة للتفكير بطرق جديدة ومبدعة ومبتكرة، والمساهمة في إبراز وتشجيع مبتكرين قادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله.

تهدف جائزة الشارقة للابتكار إلى جعل مفهوم الابتكار ثقافة فعالة ودائمة في إمارة الشارقة، وإفساح المجال أمام شرائح المجتمع كافة لوضع حلول مبتكرة لمعالجة المعوقات التي تواجههم، ودعم المبتكرين وتحفيزهم المستمر لطرح الحلول الإبداعية.