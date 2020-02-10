الاتحاد الأوروبي عن "كورونا": الوضع مقلق للغاية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن تفشي فيروس "كورونا الجديد" يخلق وضعا مقلقا على الصحة العالمية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناركيتش إن الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين يخلق وضعا "مثيرا للقلق" ستتم مناقشته خلال اجتماع خاص لوزراء الصحة بالتكتل الأوروبي، الخميس المقبل.

وأضاف ليناركيتش، للصحفيين ببروكسل، أن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة ويشكل "خطرا جسيما على الصحة العامة"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدة للصين في مكافحة تفشي المرض.

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وتابع أن أكثر من 500 أوروبي قد أعيدوا إلى القارة منذ اندلاع الفيروس، وخصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو الشهر الماضي لبحث مكافحة الفيروس الجديد.

وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية أمس الأحد، بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.