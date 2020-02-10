ماليزيا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 18

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

سجلت ماليزيا حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لرجل عمره 31 عاماً سبق له السفر إلى الصين، ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 18 حالة. ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الإثنين، عن رئيس إدارة الصحة نور هشام عبدالله قوله: إن "الرجل الذي يعمل في ماكاو، بالصين عاد إلى ماليزيا في أول فبراير(شباط) الجاري". وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت أمس الأحد عن حالة الإصابة الـ17 بفيروس كورونا، وذلك لإمرأة عجوز عمرها 65 عاماً، وهي والدة زوجة رجل أصيب بالفيروس في 4 فبراير(شباط) الجاري. وأوضح نور هشام أن 12 حالة من الحالات الـ 18 المصابة بالفيروس، هي لمواطنين صينيين، فيما كانت الإصابات الـ 6 الأخرى لمواطنين ماليزيين، وأكد المسؤول الماليزي أن انتشار فيروس كورونا في بلاده، لا يزال تحت السيطرة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة الماليزية ستواصل التعاون مع جميع الأطراف لتعزيز الاستعداد لمواجهة انتقال فيروس كورونا في ماليزيا.

