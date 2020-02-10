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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق ينفي تقدم دول بطلب لسحب قواتها من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الإثنين، تقدم 3 دول بطلب لسحب قواتها من البلاد. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن "الأنباء التي نُشرت بشأن تقديم ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلب إلى قيادة العمليات المشتركة، لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة". ودعا الخفاجي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية". وكانت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلت في وقت سابق اليوم عن النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، أن الدول الثلاث قدمت طلباً لسحب قواتها من العراق.
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