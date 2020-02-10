فصائل مسلحة مدعومة من تركيا تبدأ عدوانا على أدلب السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بدأت فصائل سورية مسلحة بغطاء مدفعي تركي، الإثنين، عملية عسكرية واسعة ضد مواقع لقوات الحكومة السورية شرقي إدلب.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية وتلك الفصائل شنتا قصفا صاروخيا مكثفا على مواقع القوات السورية في ريف إدلب الشرقي.

ويتركز القصف المكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على سراقب وقرى بريفها، وذلك بالتزامن مع تحركات للقوات التركية والفصائل انطلاقا من بلدة النيرب، وسط معلومات عن بدء الأتراك بعملية عسكرية برية برفقة الفصائل.

Advertisements

وكان المرصد قد رصد كذلك تمركزا جديدا للقوات التركية داخل الأراضي السورية، حيث عمدوا إلى إنشاء موقع عسكري تابع لهم في الفوج 46 بريف حلب الغربي.

وأوضح أن الموقع العسكري يأتي في إطار استمرار انتشار الأتراك في حلب وإدلب، حيث كانت قد تمركزت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية بمواقع ونقاط عدة، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر طلائع البعث في المسطومة وتل قميناس غرب مدينة إدلب.

ويأتي هذا قبيل جولة مباحثات جديدة بين الوفدين التركي والروسي، بأنقرة؛ لبحث آخر المستجدات الحاصلة في محافظة إدلب بشمالي سوريا.

وكان الوفدان التركي والروسي قد اجتمعا في أنقرة، السبت الماضي، لمدة 3 ساعات، وناقشا الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال وقف إطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، دون التوصل إلى اتفاق.