شكرا لقرائتكم كشف غموض مذبحة الأهرام بمصر.. الزوج قتل زوجته وطفلته وانتحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الأجهزة الأمنية، الاثنين، ملابسات المذبحة التي راح ضحيتها أسرة مكونة من الأب والأم وطفلتهما الرضيعة.

وذكرت المصادر أن الأب قتل زوجته شنقا بكوفية، ثم انتحر بإلقاء نفسه وابنته من شرفة شقتهما الواقهة بالطابق الرابع داخل العقار، للتخلص من ملاحقة دائنيه، وعجزه عن سداد ديون متراكمة عليه بلغت 20 مليون جنيه.

وأضافت أن الجثث تعود لسيدة تبلغ من العمر 34 عاما، وهي الزوجة وتدعى "إيمان"، والزوج ويدعى "أشرف .ص" ويبلغ من العمر 45 عاما ويعمل بالمقاولات، ورضيعتهما البالغة من العمر 9 شهور وتدعى "نجوى".

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وكشفت التحريات أن الزوج جمع أموالا من عدد من المتعاملين معه لتوظيفها في مجال العقارات، وفشل في سداد المستحقات المتراكمة عليه، مضيفة أنه اتفق مع دائنيه على سداد تلك المستحقات على دفعات محددة، لكنه عجز عن السداد تماما، فقرر التخلص من أسرته والانتحار.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد عثرت، صباح أمس الأحد، على 3 جثث من أسرة واحدة داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تبين أن الزوجة مقتولة شنقا بكوفية خاصة بزوجها، فيما عُثر على جثتي الزوج ورضيعتهما ملقتين في منور العقار ومصابتين بكسور شديدة ومتفرقة.

واستدعت الأجهزة الأمنية الجيران وأقارب الأسرة ومعارفهم للاستماع لأقوالهم، ومعرفة آخر من زار الأسرة، وطبيعة علاقاتها للوصول للمتهمين وكشف ملابسات الحادث.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.