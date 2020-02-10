ما الذي سيواجهه الجيش الأمريكي حال حدوث مواجهة عسكرية مع روسيا؟

تحدث موقع "Breaking Defense" الأمريكي عن العوائق التي ستواجه جيش الولايات المتحدة في حال حدوث مواجهة عسكرية مع القوات الروسية.

وقال الموقع، في تقرير له، إن الأنهار تعد عائقاً كبيراً أمام الجيش الأمريكي فيما لو حدثت مواجهة مع القوات الروسية، في الوقت الذي سيتعين استخدام عدد كبير من الجسور في المناطق القتالية.

وأضاف التقرير أنه في حال حدوث مواجهة بين الجيشين الأمريكي والروسي فإن المنطقة التي ستشهد هذه الأعمال ستكون في أوروبا الشرقية حيث تنتشر فيها سهول واسعة يجري فيها عدد كبير من الأنهار.

وأوضح أن من تلك الأنهار نهر "ويسلا"، والذي يجري عبر بولندا من الجنوب الى الشمال.

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وأضاف التقرير أن هذا الأمر يجبر قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" استخدام العديد من الجسور لتعزيز تقدم قواته أو تراجعها، والتي قليل منها يتحمل أوزاناً تصل ما بين 55 - 60 طن.

وأوضح أن الجسور ستعرض عدداً من الأسلحة للخطر في حال تم نقلها، ومنها دبابة "M1 Abrams" و الدبابة البريطانية "Challanger II" والألمانية "Leopard II" .

وأكد التقرير أنه ليس من الآمن استخدام هذه الجسور لهذا النوع من الأسلحة، في الوقت الذي بنيت فيه الجسور في أوروبا الشرقية لتحمل وزن الدبابات السوفيتية التى يصل وزنها إلى 45 طناً.

وأضاف الموقع بأنه على الرغم من التطور التقني للقوات الهندسية الأمريكية لبناء الجسور تحت النار، إلا أن هذه القدرات محدودة ولايمكنها مواجهة حتى أحد أكبر أنهار أوروبا الشرقية.